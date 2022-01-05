- 4 января на несанкционированной акции на площади Абая в Уральске участниками митинга были допущены провокационные действия. В связи с этим, правоохранительные органы своевременно пресекли незаконные действия. Убедительно прошу наших жителей не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества. Отдельно хочу обратиться к молодежи: не ломайте жизнь себе и родным незаконными действиями. Мы готовы к любым переговорам в интересах стабильности и спокойствия граждан. Все законные требования будут учтены, но столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров. Я уверен, что жители нашей области не дадут втянуть себя в массовые беспорядки и конфликты с законом. Я обращаюсь к западноказахстанцам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и давать отпор любым призывам к незаконным действиям. Мир и спокойствие превыше всего, - сказал в своем обращении Гали Искалиев.Напомним, третьего января жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО решили поддержать жителей Мангистауской области. В этот же день около 23:00 на главной площади Уральска начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. 4 января уральцы вновь вышли поддержать жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они пешком дошли до площади Абая. Митингующие требовали, чтобы правительство ушло в отставку. Ближе к полуночи к людям вышел заместитель акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тенге за литр. К утру пятого января после попытки штурма здания акимата, силовики разогнали демонстрантов. Также стало известно, что президент отправил Правительство Казахстана в отставку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
