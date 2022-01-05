Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»по ЗКО, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача ЗКО от 27 декабря 2021 года во всех отделах ЦОН на территории области будут приниматься граждане, имеющие только безопасный "зеленый" статус по программе "Ashyq". Кроме этого получить услуги в отделениях смогут люди имеющие постоянные медицинские противопоказания, ПЦР-тесты с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев. – При обращении в отдел ЦОН просим учесть данное нововведение. Также напоминаем, что 645 (93,4%) госуслуг можно получить в онлайн режиме через портал eGov и более 120 госуслуг через приложение eGov mobile, - сообщили в пресс-службе ЦОНа. К слову, в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1,2, 3, 4 и 7 января. 5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9:00 до 18:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.