Одним из главных трендов в работе банков в период чрезвычайного положения стал повышенный спрос на банковское обслуживание в режиме онлайн. «Наши клиенты всегда очень активно использовали системы удаленного банковского обслуживания для юридических и физических лиц, однако в период самоизоляции мы наблюдаем большой приток новых пользователей. Считаем это одной из своих главных задач - обеспечивать бесперебойное обслуживание клиентов, несмотря на текущие непростые обстоятельства», - рассказывает. По словам главы финансовой организации, одни из наиболее востребованных онлайн-услуг - платежи, переводы, операции по конвертации денег на депозитах, а также открытие счетов для оформления государственных социальных выплат на период ЧП в размере 42500. Банк предоставил своим клиентам возможность открывать счета, не выходя из дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и не стоять в очередях. На сегодняшний день в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (СБОЛ) клиентам банка доступны более 1300 видов платежей, в том числе коммунальные платежи, оплата за школы и детские сады, оплата кредита, открытие и пополнение вкладов и многое другое. Еще одним важным направлением деятельности банка в текущий период стало оформление отсрочек по обслуживанию кредитов для заемщиков - физических лиц, субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальных предпринимателей. Заявления от заемщиков на предоставление кредитных каникул также принимаются банком удаленно - через сайт и по электронной почте. По статистике апреля отсрочку уже получили более 50 тысяч физических лиц-клиентов банка и 1000 – юридических. Параллельно с этой работой Сбербанк продолжает реализацию государственной программы льготного кредитования МСБ и ИП, в рамках которой предприниматели из любых секторов экономики могут получить годовые займы на пополнение оборотных средств под 8% годовых. Эта мера поддержки, инициированная главой государства, призвана поддержать бизнес в условиях, когда большая часть экономики замерла в ожидании снятия ограничительных мер. «Сбербанк активно кредитует малый и средний бизнес как за счет собственных средств, так и в рамках государственной программы. Мы очень надеемся, что эта работа поможет нашим партнерам легче пережить этот сложный период и лучше подготовиться к моменту, когда экономика начнет «оживать» по окончании карантина и ЧП», - заключил Ельдар Тенизбаев. Новости Компаний. Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.