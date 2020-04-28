Так 47-летний мужчина отпраздновал свой день рождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Дос-Мұқасан» : "Мы готовим новый альбом под Новый год" (фото, видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" - 27 апреля примерно в 22.00 47-летний житель Атырау нарушил карантинный режим и отпраздновал свой день рождения салютом во дворе своего частного дома по улице им. Курмангазы. По данному факту составлен административный протокол по статье 436 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах», а также по статье 476 КОАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Также в пресс-службе полиции рассказали, что начиная с 16 марта сотрудниками полиции выявлено 1058 нарушений.  По статье 476 "Нарушение режима чрезвычайного положения" выявлено 1 027 фактов, по статье 478 "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения" - 31 факт. В отношении 295 нарушителей судом был назначен арест. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2982, вылечились 725 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.