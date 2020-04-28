По информации оперативного штаба Госкомиссии, гражданин у которого обнаружена коронавирусная инфекция, это 30-летний житель Западно-Казахстанской области, работающий по вахтовому методу в Атырауской области, приехал на личном транспорте один. - По прибытии, по месту жительства был на домашнем карантине. Медработниками были взяты лабораторные анализы на коронавирусную инфекцию. По результатам диагностического исследования ПЦР у пациента был уточнен диагноз COVID-19. Больной госпитализирован в областную инфекционную больницу, - сообщил главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев. - Выявлены лица, контактировавшие с больным, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На 28 апреля в области зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19. 7 человек выписаны, и 119 находятся в инфекционной больнице. В провизорном госпитале находятся 13 человек, еще 361 в карантинном стационаре. По словам Мухамгали Арыспаева, в карантинном стационаре находятся жители ЗКО, прибывшие с вахты с Тенгизского месторождения. У них взяты анализы на ПЦР. Если результаты будут отрицательными, их отпустят домой на 14-дневную самоизоляцию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.