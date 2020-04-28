Глава государства также распорядился о смягчении карантинного режима в областях, где ситуация с коронавирусом является стабильной. Так, свою работу смогут возобновить промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы, а с 1 мая возобновят авиарейсы между столицей и Алматы. Что касается нашей области, то в постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 30 марта также были внесены изменения.С 28 апреля на территории города разрешили движение общественного транспорта. Автобусы должны ездить с 6.00 до 20.00. Работники автопарков должны проводить всю необходимую дезинфекционную работу. После каждого рейса твердая поверхность должна обрабатываться специальным раствором, водители и кондукторы должны работать в масках, а заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Пользоваться услугами общественного транспорта могут люди, у которых есть маски и перчатки и конечно, разрешение на передвижение.Если раньше дачникам разрешалось выезжать на свои участки лишь по субботам и воскресеньям, то теперь они будут ездить совершенно по-новому расписанию и по-новому алгоритму. С 28 апреля автомашины, чьи номера начинаются с нечетных цифр могут выезжать на дачу только по средам, пятницам и воскресеньям с 9.00 до 19.00. Автомашины с госномерами, начинающими с четной цифры имеют право передвигаться только во вторник, четверг и субботу с 9.00 до 19.00. В машине должно находиться не более трех взрослых людей, которые являются членами одной семьи. Детей необходимо перевозить только с соблюдением всех требований дорожного движения. – На даче разрешено находиться только членам одной семьи. Устраивать пикники, посиделки и гулянки строго запрещается. Следить за этим будет конный патруль. Нельзя привлекать к работе наемных рабочих, за исключением работников по вспашке земельного участка для подготовки почвы к сезону. При себе необходимо иметь удостоверение личности, членскую книжку, - рассказал на кануне аким города Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что с 29 апреля свою работу начнут и дачные маршруты. Время выезда на дачу с 6.00 до 9.00, а время въезда в город с 17.00 до 20.00.Возобновить работу всех предприятий одновременно власти пока не могут. Объяснили они это тем, что не могут допустить массового скопления людей, так как пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во многих регионах еще не пройден. Выходом из этой ситуации может послужить поэтапное открытие предприятий. Так, с 28 апреля возобновляется работа крупных строительных магазинов, сервисных компаний, которые занимаются обслуживанием в сфере сельского хозяйства, СТО, сервисных центров, шиномонтажек, автомоек, химчисток, центров по ремонту оргтехники, магазинов по продаже запчастей, не включая торговые точки, расположенные на территории рынков. Между тем, продовольственные и вещевые рынки, салоны красоты, бани, крупные ТРЦ пока работать не будут.Самым, пожалуй, долгожданным событием стало то, что людям разрешили гулять недалеко от своих домов. В теплые весенние дни горожане с трудом находились в самоизоляции, некоторые, несмотря на запреты, все же выходили дышать свежим воздухом. С 28 апреля горожанам разрешили дневные и вечерние прогулки. Но это не означает, что можно беспрепятственно передвигаться по городу. Разрешение на передвижение выдается оперативным штабом при акимате города Уральск, а проверить свой статус можно на сайте stopcovid.kz. Для этого достаточно ввести свой ИИН. Если на сайте вам сообщат, что у вас нет разрешения на передвижение, то вы можете обратиться в городской акимат. Детям тоже разрешили играть на дворовых площадках, но в сопровождении взрослых.После объявления режима ЧП в стране глава государства поручил правительству выплатить гражданам, потерявшим доход, социальную выплату в размере 42500 тенге. Те, кто получил за первый месяц, автоматически получат и за второй. Для этого нет необходимости повторно подавать заявки, выплата будет осуществляться на основе предоставленных ранее данных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.