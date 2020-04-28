На кладбище, которое находится на Свистун-горе, с утра никто не пришел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как проходит Родительский день в Уральске Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают Радоницу. По традиции в этот день православные христиане едут на могилы, чтобы помянуть усопших. Нужно отметить, что с утра на кладбище в районе Свистун-горы никого не было. В этом году в связи с объявленным режимом карантина в области запрещено скопление людей. Возле Свистун-горы был выставлен блокпост, а полицейские ранее предупредили о штрафах. Стоит отметить, что ворота на кладбище открыты, однако здесь в этот день как никогда тихо, нет толпы людей, торговцев цветами, венками и шашлыком. На городском кладбище в районе Телецентра картина другая: некоторые все же рискнули и пришли, несмотря на запрет. Продавцы цветами отмечают, что людей совсем мало, а торговля венками почти не идет. У входа на кладбище собрались просящие. Люди в основном приезжают по одному, по два человека. На кладбище в этот день непривычно тихо. Жительница Уральска Анастасия пришла со своей дочерью на кладбище. Она рассказала, что они пытались съездить на могилы родных, которые расположены на Свистун-горе, однако их не пропустили. - Вернулись сюда, это очень важно для многих прийти в такой день на кладбище и помянуть усопших. Это такая традиция, и от нее никуда не денешься, - говорит женщина. - Пусть карантин, но мы этого не боимся. Напомним, в этом году 14 апреля Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний призвал православных христиан не ездить на Радоницу на кладбище, а помолиться дома. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2950, вылечились 725 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлилидо 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Как проходит Родительский день в Уральске Как проходит Родительский день в Уральске Как проходит Родительский день в Уральске Как проходит Родительский день в Уральске Как проходит Родительский день в Уральске Как проходит Родительский день в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА    