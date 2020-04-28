Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня в Атырауской области 8 ветеранов войны, из них в Атырау проживают 7, в Жылыойском районе - 1, и один бывший узник концлагерей. Им предусмотрена выплата в 1 миллион тенге. Также единовременные денежные выплаты предусмотрены труженикам тыла, имеющим награды, – по 100 тысяч тенге (62 человек). И по 30 000 тенге труженикам тыла, не имеющим государственные награды (2212 человек). Всего денежные выплаты предусмотрены для 2283 жителей Атырауской области на сумму 51 миллион 297 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.