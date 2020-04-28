27 апреля аким Уральска Абат Шыныбеков озвучил отрасли, которые могут возобновить работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске пассажирские автобусы будут возить только медработников Иллюстративное фото из архива "МГ" С утра редакционный номер "МГ" разрывается от звонков. Возмущенные уральцы жалуются на отсутствие пассажирских автобусов. - Вчера же объявили, что будут ходить автобусы, с утра ни одного нет! Вы что так над людьми решили поиздеваться? - возмущается жительница Уральска. Другие пожаловались, что автобусы приходится ждать очень долго. К тому же были вопросы и касательно возобновления работы некоторых предприятий. - Аким вчера заявил, что уже с 27 апреля могут работать автомойки, СТО, шиномонтажки, крупные строительные магазины. У меня автомойка, сегодня утром обратилась в акимат по поводу разрешения, но там ответили, что они ничего не знают. Как так? - спрашивает владелец автомойки. Между тем в акимате Уральска заверили, что все объявленные послабления карантина начали действовать. - Сейчас ведется работа по передаче списков организаций, которые могут возобновить работу. На все необходимо время. Что касается общественного транспорта, с сегодняшнего дня автобусы постепенно выходят на линию, но автобусов на маршруте будет меньше. Потому что разрешение на передвижение имеется у небольшого количества людей.  Просим жителей отнестись с пониманием и терпением, - ответили в акимате Уральска. Напомним, 27 апреля стало известно, что режим ЧП в Казахстане указом президента продлен до 11 мая. Однако Госкомиссией режим был ослаблен, и ряду предприятий разрешили возобновить работу. В Уральске с 28 апреля запустили общественный транспорт, дачникам разрешили выезжать на свои участки, но по определенным дням, а жителям разрешили гулять на дворовых площадках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    