Мариана Умарова с мужем и двумя детьми - 4-летним Алмасом и 3-месячным Арсеном - уже два года живет в садоводческом обществе Колос, что на второй дачной. По словам женщины, в пригороде Уральска и так немало проблем, это и разбитые дороги, и пассажирские автобусы, которые приходится долго ждать. Однако с начала режима чрезвычайного положения в добавились еще и другие проблемы.- Три месяца назад у нас родился Арсен. Вот уже второй месяц мы не ходим в поликлинику, даже не знаем рост и вес малыша. Совсем скоро нужно будет делать прививки. Еще возникла сложность в обналичивании денег с карточки. Снять их можно только в городе. Самостоятельно я не могу это сделать, во-первых, новорожденный малыш на руках, во-вторых, нет разрешения на передвижение по городу. Зарплата мужа поступает два раза в месяц. Он появляется дома редко, один раз в неделю, так как работает водителем. Все время у него командировки, - делится женщина.Мариана рассказывает, что продукты первой необходимости они закупают в местном магазинчике дачного общества, но там цены значительно отличаются от городских. - Конечно, не выедешь в город, все-таки здоровье важнее, а покупка товаров тут бьет по карману. Пачка молока выходит на 100 тенге дороже, если яйца покупаем по 270 в городе, то тут их купить можно по 350 тенге за десяток, - говорит женщина.Также женщина поделилась, что самое сложное в период карантина для нее - не видеть долгое время родных. - Дедушки и бабушки соскучились по внукам, приехать пока не могут. Греют только слова мужа, что все скоро закончится. Стараемся не унывать и побольше быть на свежем воздухе, - сказала Мариана.Корреспонденты "МГ" прошлись по дачным продуктовым магазинам. Полки заполнены продуктами. Продавцы отмечают, что торговля идет хорошо, а товар привозят ежедневно. - Конечно, это не супермаркет, но самые необходимые продукты у нас есть всегда, - отметила продавец Надежда.Стоит отметить, что пожилых людей на дачах встретишь редко. Постоянные жители дач говорят, что сейчас те, кто приезжают на сезон, забросили свои участки. - Ведь нужно вовремя землю вскопать, вовремя все высадить, а как это сделаешь, если из города не приедешь. Пожилые люди ждут этого сезона, а получается так, что пропадает многолетний труд. Автобусы не ходят, а на машинах ездят только единицы и то в выходные дни, - отмечают дачники.Что касается дистанционного обучения на второй дачной, то это практически не возможно воплотить в реальность из-за отсутствия мобильной связи. - Тут сеть не ловит просто позвонить, не говоря уже о хорошем скоростном интернете. Дети практически не могут усвоить программу, в таких условиях это невозможно, - говорят жители дачного общества.А вот жители дачного общества, расположенного в черте города, недалеко от Телецентра, говорят, что интернет для дистанционного обучения есть, однако не у всех есть ноутбуки и современные смартфоны. Перизат Куанышкалиева живет с мужем в садоводческом обществе Зенит. Они воспитывают пятерых детей. - Телефон есть только у меня, вот по нему все и занимаются. Старший сын - 18-летний Кайнар - уже студент, он продолжает онлайн-обучение до обеда. Айым в четвертом классе и второклассница Гаухар занимаются после обеда. В это время 5-летняя Инкар и 9-месячный Калкаман играются. Домик маленький, все ютимся в одной комнате. Выходим только в магазин, когда заканчиваются деньги, продукты дают в долг в местном магазине, - делится Перизат.Женщина во время разговора с журналистами не смогла сдержать слезы. - Это крик души, хотела узнать по поводу газа, у нас есть задолженность, не могу. Узнать про начисление АСП тоже не могу. Когда все же принесут нам продуктовую корзину, неизвестно. Позвонили 15 апреля, пообещали и все. Госпособие оформить через телефон проблематично. У нас есть кредит, зарплата у мужа маленькая, выйти на подработку мне никак, нужно быть дома с детьми, - не сдерживая слез говорит многодетная мама. - Уже забыла, когда последний раз видела родственников, только слышала по телефону.Еще одна семья Адилхан Зулкарнаев и Эльмира Серембаева живут на даче с тремя детьми: девятиклассником Азилханом, восьмиклассницей Жайнарой и годовалым Алдияром. Еще полгода назад, несмотря на то, что семья снимала домик на дачах, все было хорошо. Муж трудился на стройке, а вечерами подрабатывал в такси. Они своевременно платили за жилье, оплачивали кредит. - Жили не в роскоши, но на самое необходимое нам хватало. Пять месяцев назад муж попал в ДТП и разбил машину, которая была куплена в кредит. Это настоящее испытание. Он сломал шейку бедра, а это постельный режим. Детей старших отправили в поселок к бабушке, так как за ним нужен был уход. С этого момента мы не платили за жилье 30 тысяч тенге в месяц, перестали платить кредит, где сумма долга 300 тысяч тенге, единственный доход - это АСП в размере 30 тысяч, которых кое-как хватает только на продукты, - рассказывает Эльмира. Во время каникул старшие дети приехали домой, но так и не смогли обратно уехать в аул. - Теперь нам еще сложнее. Дети дистанционно учатся, но программу они не могут усвоить, не получается, не понимают. Я не знаю, что из этого выйдет, но думаю, ничего хорошего, - говорит женщина. Также муж Эльмиры перенес операцию на глаза и до карантина собрал документы на инвалидность, но отнести их во ВТЭК не успел. - Думали, хоть проживем на пособие по инвалидности, но и этого нет, - рассказывает женщина. - Остается только ждать и надеяться, что нас не выгонят со съемного жилья, потому что идти нам некуда.64-летняя жительница Уральска Светлана Ивановна живет с мужем в частном доме, но несмотря на это у них есть дачный участок. - Что творится с пожилыми людьми, это ужас. Без того тоска съедает в четырех стенах, а тут еще и карантин. Вы представьте, как жить людям, которые всю жизнь прожили на земле. Мы всегда сажали овощи и ягоды. На прошлой неделе ехали на своем автомобиле с рассадой, думали, ну все, уже пора высаживать, а моего мужа не пустили через блокпост. Ему 65 лет. Развернулись, да обратно домой. Это хорошо, что мы еще можем сохранить рассаду в парниках, есть возможность, а как быть тем, кто живет в квартирах. Бедные люди, - говорит Светлана Ивановна.В связи с карантином уральцам разрешили выезжать на дачи только два раза в неделю в субботу и воскресенье. Позже людям старше 65 лет запретили выходить из дома, в том числе выезжать на дачи.Однако 27 апреля аким города Абат Шыныбеков рассказал, что государственная комиссия рассмотрела вопрос о поэтапном смягчении карантинных мер в связи с эти были внесены изменения и в график посещения дачных обществ. Так, дачникам разрешили выезжать на свои участки. – Мы понимаем, что сейчас самый сезон дачных работ, люди хотят начать сажать овощи, почаще выезжать. На основании этого мы внесли некоторые изменения в график посещения дачных участков. С 28 апреля автомашины, чьи номера начинаются с нечетных цифр, могут выезжать на дачу только по средам, пятницам и воскресеньям с 9.00 до 19.00. Владельцы автомашины с госномерами, начинающимися с четной цифры, имеют право поехать на дачу только во вторник, четверг и субботу с 9.00 до 19.00. В машине должно находиться не более трех взрослых людей, не считая водителя. Детей необходимо перевозить только с соблюдением всех требований дорожного движения. На даче разрешено находиться только членам одной семьи. Устраивать пикники, посиделки строго запрещается. Следить за этим будет конный патруль. Нельзя привлекать к работе наемных рабочих, за исключением работников по вспашке земельного участка, - рассказал аким города. Всего в городе функционирует 176 садоводческих обществ, в которых постоянно проживают более 18 тысяч человек.