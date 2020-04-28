И.о. начальника ОМПС Зачаганского отдела полиции Управления полиции г. Уральска Биржан Жакиев рассказал, что 22 апреля в 15.00 было выявлено, что в Зачаганске восемь граждан Таджикистана и гражданин России незаконно открывают магазин, который расположен на втором этаже в здании СпецАвтоЦОНа, и продают вещи и обувь. - Граждане Таджикистана и России, нарушая режим ЧП, осуществляли свою деятельность. Они запускали по 10 человек в магазин, после чего дверь запиралась. Данный факт был выявлен полицейскими Зачаганского отдела полиции, - рассказал Биржан Жакиев. На нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП". Граждане Таджикистана были арестованы на срок от трех до пяти суток, а гражданин России оштрафован на 10 МРП. Биржан Жакиев отметил, что с момента установления режима карантина в городе сотрудниками Зачаганского ОП было привлечено более 50 человек за нарушение карантинного режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.