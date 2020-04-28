Сегодня, 28 апреля, в акимате Уральска рассказали правила движения людей на дачи в период карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал председатель общественного объединения «Уральское городское общество садоводов- огородников» Андрей Заозёров, за организацию движения граждан, в частности членов и участников простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области, отвечает их общественное объединение.
- Для обеспечения нормального передвижения дачников было выделено три группы. Первая – это рабочая группа, в которую входят граждане, которые несут ответственность за выполнение необходимых работ в рамках организации инфраструктуры, коммунального хозяйства и быта садоводов на территории дачного массива. Они имеют право на передвижение в любое время суток по мере необходимости, - сообщил Андрей Заозёров.
Также он отметил, что во вторую группу входят те, которые постоянно проживают на территории дачного массива. Они имеют право на передвижение ежедневно, в разрешенные часы по мере необходимости для обеспечения жизнедеятельности членов своей семьи.
- К третьей группе относятся те, кто имеют земельный участок на территории дачного массива, но проживают на постоянной основе в другом месте. Участники этой группы имеют право на передвижение, согласно графику и установленному регламенту в разрешенные дни. Однако те, которые передвигаются на личном автотранспорте, поделены еще на две группы, - отметил Андрей Заозёров.
- Владельцы авто с государственным номером, начинающимся на нечетную цифру, к примеру 1, 3, 5, 7, 9, имеют право приехать на дачу только в среду, пятницу и воскресенье с 09.00 до 19.00.
- Владельцы на машинах с государственным номером, начинающимся на четную цифру, к примеру 0, 2, 4, 6, 8, имеют право на передвижение только во вторник, четверг и субботу с 09.00 до 19.00.
Сколько в автомобиле может находиться человек при поездке на дачу?
Количество взрослых граждан, членов одной семьи, находящихся в автотранспорте во время организации движения не должно превышать трех человек (включая водителя), дети находятся в машине согласно правилам дорожного движения.
Какие документы должны иметь при себе дачники?
При себе необходимо иметь удостоверение личности, членскую книжку, заверенную председателем или же правоустанавливающие документы на дачный участок. Списки граждан, относящиеся к третьей группе для проезда, в эти дни не нужны.
Как формируются списки на передвижение?
Списки на передвижение формируются на основании списков, которые подают председатели простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области. В свою очередь граждане в рамках первой и второй группы для организации движения, должны подать необходимые данные своим председателям. Указанные списки подаются на основании установленных образцов в электронном виде, в формате Excel (в виде ИИН, ФИО, адрес проживания в ПСТ), на электронный адрес [email protected]
Как быть тем, кто проживает в поселке Зачаганск и относится ко второй группе?
Для граждан, проживающих в поселке Зачаганск, и относящихся ко второй группе, списки формировать не нужно, а именно простым садоводческим товариществам Зачаганский, им.Комарова, Стеновик, Космос, Отдых, Уралочка, Дорожник.
Как быть тем, чей возраст 65 лет и старше?
Гражданам, в частности членам и участникам простых садоводческих товариществ старше 65 лет, разрешена организация движения в рамках данных правил.
Можно ли привлекать наемных работников?
На личных дачных участках проведение мероприятий с участием граждан, не являющимися членами одной семьи, а также привлечения наемных работников не допускается, за исключением работников по вспашке земельного участка, для подготовки почвы к сезону.
Как быть тем, у кого нет личного автотранспорта и нужно ли иметь при себе документы?
Вы можете передвигаться на автобусе, велосипеде или пешком. Однако всем без исключения нужно иметь при себе документы (см.выше).
Когда запустят автобусы на дачи?
Всего в Уральске 10 автобусных маршрутов, которые ездят в дачные общества. Ежегодно они запускаются с 15 апреля, но в связи с карантином в этом году они начнут работать позже, с 29 апреля. График движения будет обнародован позже.
Как будут работать водные дачные маршруты в Барбастау и Учужный затон?
На сегодняшний день идет работа по заключению договоров. Их планируют запустить в начале мая.
В какие дни будет организован полив на дачах?
Во время карантина полив на дачах будет организован ежедневно, однако сроки не уточняются.
