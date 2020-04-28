Проблемы в отрасли начались из-за сокращения государственного субсидирования и удорожания цен на корм, сообщает informburo.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Производство яиц сократилось в 11 регионах Казахстана, птицеводы говорят о скором удорожании продукта В Казахстане производство яиц сократилось сразу в 11 из 17 регионов страны, что может привести к росту цен на этот продукт после снятия режима ЧП. В Казахстане за три месяца произвели 1,19 млрд яиц – на 6,9% меньше в сравнении с первым кварталом прошлого года. Экспорт по итогам зимних месяцев упал на 57,5% - Казахстанцам стоит опасаться роста цен на яйца после снятия режима ЧП. Связано это с ростом цен на корм и отменой субсидий. Решение о сокращении господдержки в Минсельхозе приняли в декабре прошлого года, и другого выхода из сложившейся ситуации, кроме удорожания яиц, бизнесмены не видят. В то же время во время карантина стоимость куриных яиц увеличивать пока не стали, – говорится в сообщении. В прошлом году тонна пшеницы стоила 55 тысяч тенге, в этом – 88 тысяч тенге, между тем цена на корм составляет примерно половину себестоимости яиц. Отмену субсидий в Минсельхозе аргументировали переизбытком продукта на рынке, но птицеводы отрицают профицит, так как есть возможность экспорта. В связи с нынешней экономической ситуацией в МСХ решили изменить решение, сообщает "31 канал". - Принято решение продолжить субсидирование пищевого яйца, но с поэтапным исключением. То есть если раньше на каждое произведённое яйцо субсидии составляли 3 тенге, то сейчас предусматривается 1,5 тенге. На эти цели планируется направить около 5,5 млрд тенге, – сообщили директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ Еркебулан Ахметов. За январь-февраль 2020 года казахстанские компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на яйца в скорлупе на 97,4%. В марте 2020 года в магазинах и на базарах страны средняя цена десятка яиц достигла 298,15 тенге. Годовое удорожание составило 10,7%. Самая высокая цена на яйца в Алматы – 367 тенге за десяток, в Нур-Султане – 348 тенге, и в Актау – 345 тенге. Производство яиц сократилось в 11 регионах Казахстана, птицеводы говорят о скором удорожании продукта Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.