По данным РГП "Казгидромет", 29 апреля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью +4. Облачная погода без осадков и 19 градусов тепла днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут 8 градусов выше нуля. В Актобе погода облачно, днем +15, ночью +6. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +18, ночью +11.