Более тысячи рабочих уже вернулись в область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, более тысячи работников компании "ТШО" уже прибыли из Атырауской области. Приезд остальных ожидается в ближайшее время. Все они пройдут медицинский осмотр, сдадут тесты на коронавирус, и при отрицательном результате будут помещены на домашний карантин.
– Режим карантина введен повсеместно, в том числе и в соседних регионах. На территорию области начинают возвращаться наши земляки, которые работают в других областях и странах. Большое количество западноказахстанцев работают в компании "Тенгизшевройл", которая расположена в Атырауской области. Там трудятся более двух тысяч наших земляков. Руководство компании совместно с подрядными организациями и государственными органами осуществляет вывоз персонала, незадейственного прямой производственной деятельности. Процесс проходит организованно, под контролем государственной комиссии и областного оперативного штаба. Компания "ТШО" организовала медицинский контроль и централизованную отправку рабочих для того, что минимизировать риски. Ведь в компании работают десятки тысяч людей. Решением областного оперативного штаба медицинским организациям области поручено организовать дополнительный медицинский контроль при въезде на территорию области. Вахтовиков на сутки помещаем в медицинские учреждения, берем у них пробы и при отрицательных результатах на коронавирус отправляем их на домашний карантин. Порядка тысячи человек вернулись, прошу не нарушать режим карантина, относиться с уважением к труду медицинских работников, - рассказал Серик Егизбаев.
Стоит отметить, что компания "Тенгизшевройл"в связи с первыми подтвержденными случаями коронавирусной инфекции среди персонала субподрядных организаций в течение следующих нескольких недель планирует поэтапно снизить темпы деятельности и сократить численность персонала. Однако в компании продолжается производительная деятельность.
Вместе с тем, из других стран так же пребывают наши сограждане. По словам Серика Егизбаева, на границе работает жесткий медицинский контроль, благодаря которому и выявляется большинство случаев заражения инфекцией.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3019, вылечились 754 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили
более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz.
