Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов полагает, что у выпускников еще будет возможность попрощаться со школой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выпускной бал прошел на стадионе в Уральске (фото) Иллюстративное фото из архива"МГ" Асхат Аймагамбетов порекомендовал выпускникам не терять надежды, услышать последний школьный звонок. Представители ведомства полагают, что у одиннадцатиклассников еще будет возможность попрощаться со школой. – Если все-таки мы увидим, что будут улучшения и будет снижение количества заболеваний, а карантинные меры будут сняты, то обычно у нас к середине июня в школах проводятся выпускные мероприятия, когда торжественно вручается аттестат. Мы считаем, что, если все будет благополучно, станет возможным проведение выпускных вечеров так, чтобы одновременно прозвучал и последний звонок, и вручение аттестатов, и прощание со школой, и школьный вальс. Терять надежды не стоит. Мы все это знаем и понимаем, это очень трогательный момент. Мы стараемся и надеемся, что карантинные меры будут смягчены или сняты, - пояснил Асхат Аймагамбетов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3019, вылечились 754 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.