В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 9 до 18 часов 18 мая горячей воды не будет в жилых домах и зданиях, расположенных в квадрате улиц Жарокова – Аль-Фараби – Гагарина – Ходжанова. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.