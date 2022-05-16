По данным «Казгидромета», 17 мая на востоке и северо-западе ЗКО ожидается гроза. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
