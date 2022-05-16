Во всех регионах, за исключением пяти областей, местные власти купли дроны, которые будут «дежурить» на водоёмах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело утонувшего мужчины обнаружили спасатели Атырау В 2021 году в ДЧС Алматы сообщили, спасателям в профилактической работе на водоёмах помогает дрон. Он может не только мониторить обстановку, но и использовать громкоговоритель для предупреждения желающих искупаться в запрещённых частях озера Сайран. Работал беспилотник только по выходным, ежедневно же на берегу дежурили сотрудники ДЧС и полиции. В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в этом году во всех регионах, за исключением Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей, за счёт средств местных исполнительных органов были закуплены дроны на базе квадрокоптера. Их планируют использовать во время профилактической работы на наиболее опасных участках акваторий. Председатель комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Бауыржан Сыздыков в ходе брифинга в СЦК сообщил, что по состоянию на 15 мая в стране определены 490 разрешённых мест для купания. Из них 187 коммунальных и 287 частных пляжей. За 16 местами ещё не закреплены владельцы (четыре из них в ЗКО). С начала года в стране утонули 25 человек, из них трое детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.