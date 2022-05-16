- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, курил сигарету, тем самым нарушал общественный порядок. Также оказал неповиновение представителю власти, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в пассажирском поезде сообщением Актобе - Атырау. 26-летнего жителя Атырауской области стражи порядка сняли на станции Кандыагаш.На мужчину составили сразу четыре административных протокола. Он должен оплатить штраф в 20 МРП - 61 тысяча тенге. Также решением суда за мелкое хулиганство и неповиновение нарушитель арестован на пять суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.