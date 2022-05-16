- В таком состоянии находится улица имени героя Светского Союза, генерал-майора Панфилова! Рядом улица имени Исатай батыра и она в таком же состоянии. Да что это за издевательство такое?! Памятник поставить (памятник Исатаю и Махамбету – прим. автора) говорят, потратили 200 млн тенге, а улицы батыров вот в таком плачевном, позорном состоянии, - возмущается житель улицы Панфилова Марат Жумагалиев.

- За 65 лет никто нам не делал дороги. В советское время здесь грейдер проходил, а сейчас и этого нет. Сейчас хоть чем пройдись, всё равно через пару дней грязь будет. Рядом школа №4, посмотрите, по какой дороге дети вынуждены ходить в школу! На нашей улице живут пенсионеры и инвалиды, скорая помощь к ним не подъедет. По плану акимата, якобы, на нашей улице есть асфальт. Но его никогда не было. Лет 15 назад приходил депутат, попил чай, пообещал помочь, а потом прислал отписку, мол, у вас по бумагам асфальт есть, - говорит Валентина Землянушнова.

Возмущенные люди позвали журналистов, чтобы показать, в каких условиях приходиться им жить.yXMrZzubjYc?feature=share Пенсионерка Валентина Землянушнова живёт на улице Панфилова с 1957 года, и ремонта здесь никогда не было, уверяет женщина.По словам Асем Накеновой, они не раз обращались к властям. «Панфиловцам» непонятно, почему на таких же второстепенных улицах Второго рабочего посёлка дороги проложили, а именно им нет. Между тем в акимате Уральска сообщили, что на ремонт улицы Панфилова проектно-сметной документации нет, поэтому в ближайшее время ремонта здесь не будет. Но пообещали, что «рассмотрят возможность положить по улице Панфилова хотя бы фрезерованный асфальт с дорог, где будет проводиться ремонт».

Асфальтовая крошка (фрезерованный асфальт)— продукт переработки старых асфальтовых покрытий, это измельчённый асфальт с битумными остатками и щебнем.

