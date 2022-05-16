Сейчас по делу проходят обыски и допросы свидетелей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн тенге Фото: Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq mýzeıі в Facebook В Антикоррупционной службе сообщили о проведении досудебного расследования в отношении должностных лиц Национального музея Казахстана. Их подозревают в хищении бюджетных 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.
- С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась информация, что директор Нацмузея, бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы якобы пытался совершить суицид. Информацию опроверг его пресс-секретарь. Сам же Мухамедиулы назвал необоснованными проверки музея и обратился к президенту.