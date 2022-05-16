– Прежде всего они касаются строительства двух домов, которых должны были сдать в конце 2021 года. Отдел строительства не провёл работу по признанию участника госзакупок недобросовестным, не была начислена неустойка. В первом случае, в размере 21 миллиона тенге, во втором - 29 миллионов тенге. Кроме этого установлены факты невыполнения объёмов работ, предусмотренных в ПСД. Можно сделать предварительный вывод, что эти дома не будут введены в эксплуатацию, на сегодня их строительство заморожено. Кроме этого выявлены многочисленные нарушения в ведении бухгалтерского учёта. Эти нарушения и недостатки влияют не только на сроки введения в эксплуатацию домов, но и на их качество, - отметил Мереке Кубейсинов.

– Выявлены нарушения по госзакупкам, когда поставщики товаров и услуг не исполняют свои обязательства. По итогам аудита направлены предписания акиму города о привлечении к ответственности виновных лиц и устранения выявленных нарушений, - подчеркнул Мереке Кубейсинов.

– Вместо того, чтобы нам идти вперёд, мы всё ещё доделываем те дела, которые можно было закончить в прошлом году. Какие бы вопросы не возникали, мы должны открыто обсуждать и озвучивать вместе. С финансами у нас есть сложности, до конца года мы постараемся решить. С республики денег не будет, придется искать из бюджета города или области, - сказал Сатканов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Член ревизионной комиссии по ЗКО Мереке Кубейсинов рассказал, что по результатам аудиторской проверки выявлены нарушения на общую сумму 7,5 миллиардов тенге, по итогам которых один человек привлечён к дисциплинарной ответственности, ещё двое - к административной. Первым делом ревизоры проверили работу отдела строительства на предмет эффективности использования бюджета при строительстве кредитного жилья. Во время аудита они выявили многочисленные нарушения.Ревизоры также проверили отдел архитектуры и градостроительства. Здесь выявили нарушения по оплате заработной платы, отпускных, больничных и ведению бухгалтерского учёта. Материалы направили в департамент внутреннего государственного аудита, а главного бухгалтера привлекли к административный ответственности.Ревизоры проверили работу государственных органов и в сфере земельных отношений. За 2021 год выявлен факт неуплаты 29 миллионов тенге в бюджет за аренду земельных участков. Учреждение не направило информацию о данном факте в органы государственных доходов для привлечения виновных к ответственности. Аким города Миржан Сатканов заявил, что проблем с вышеуказанными двумя домами можно было бы и избежать, если бы вовремя были предприняты меры.Те нарушения, которые озвучили аудиторы, аким обещал непременно устранять.