Программа льготного кредитования ещё не началась, но желающие приобрести автомобили на выгодных условиях уже «штурмуют» автосалоны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 16 мая, в Казахстане стартовала выдача льготного
автокредита. Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге.
Журналисты «МГ» проехались по автосалонам Уральска. Стоит отметить, что под льготное автокредитование подпадают все автомобили казахстанского производства, в Уральске это автосалоны Kia, Сhevrolet и Hyundai. Желающих участвовать в программе много. Наибольшее скопление людей наблюдается в салоне Сhevrolet. Как отметили работники дилерского центра, только за один час с открытия салона к ним обратились более полусотни человек. В Kia сообщили, что к ним обратились более тридцати человек.
- Автомобиль для семьи нужен, но сейчас увидел цены и мягко говоря, был шокирован. За что такие цены?! Из комфорта там электростеклоподъёмники, из безопасности - подушки только на передней панели. Радует только процентная ставка, если, конечно, удастся по ней получить кредит, - сетует житель Уральска Арман.
Директор департамента группы продаж Zhayik Motors Евгений Нестеров пояснил, как происходит процедура кредитования. Банки второго уровня-участники программы, которые финансируют заемщиков: АО «Евразийский Банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный банк Казахстана», АО Forte Bank. Список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня Фонд Развития Промышленности будет добавлять партнёров-участников программы.
Во второй половине дня дилеры начали выдавать счета на оплату авто в рамках программы льготного автокредитования.
- Готов говорить на тему тех брендов, которые ведём мы, это Сhevrolet и Hyundai. Сейчас есть новые правила, согласно которым под льготное автокредитование подпадают автомобили стоимостью не более 15 миллионов тенге. Сумма займа у банков второго уровня составит не более 10 миллионов тенге. Предоставляется возможность оформления без первоначального взноса по 4%, - пояснил Евгений Нестеров.
Он рассказал, что процедура оформления предварительно будет выглядеть так: к ним в салон обращается клиент, подбирается автомобиль (как правило, по наличию или который уже в пути в автосалон, но с вин-кодом, с чётко прописанной комплектацией, цветом)
, выписывается счёт на оплату сроком не более пяти дней. Эти пять дней даны клиенту, чтобы обратиться в банк, получить одобрение, предоставить гарантийное письмо. После салон берёт на себя обязательства, составляется договор и клиент получает автомобиль.
- При этом существует очерёдность и обязательства перед теми клиентами, которые забронировали автомобили в пути, также в салоне имеется наличный, безналичный расчёт и стандартное кредитование. Всё согласно правилам, то есть полное соблюдение очерёдности. Существуют также ограничения по поставкам в связи с мировой ситуацией. Ещё в полную силу заводы не работают из-за сложности с комплектующими запчастями и логистикой. Это тоже влияет на сроки. Считаю, что программа нужная, она предназначена для поддержки среднего слоя населения, - сказал директор департамента группы продаж Zhayik Motors.
По его словам, на сегодня под кредитование попадают такие автомобили
, как: Hyundai Elantra, Sonata, Creta, Accent, Tucson, Chevrolet Damas, Spark, Nexia, Cobalt, Tracker.
По данным Мининдустрии, кредитование легковых автомобилей
банками второго уровня будет осуществляться на следующих условиях:
- ставка вознаграждения 4%;
- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;
- срок финансирования не более 7 лет;
- первоначальный взнос от 0%;
- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.
Евгений Нестеров
