Взял один турнир. Как Александр Бублик выступает в этом году
В воскресенье, 15 мая, казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал на турнире в Женеве. В 1/16 финала его соперником был польский спортсмен Камил Майчрзак. Матч затянулся на три партии, а победу одержал игрок из Польши.
Сегодня мы вам расскажем, как Александр Бублик выступает в этом году.
Первым турниром в этом год для Александра Бублика стал турнир Adelaide International 2. В 1/16 финала теннисист из Казахстана встретился с австралийцем Александаром Вукичем. В первом сете соперник Бублика имел три брейк-поинта, однако реализовать хотя бы один из них он не сумел. Свою подачу Вукич брал исправно, поэтому дело в стартовой партии дошло до тай-брейка. Там победу 7:5 праздновал теннисист из Австралии. В следующей партии Вукич сделал два брейка, выиграл уверенно партию 6:2 и выбил Бублика из соревнований.
Следующим турниром для Бублика стал Открытый чемпионат Австралии. В первом раунде Александр встретился с американцем Эрнесто Эскобедо. Стартовый сет остался за спортсменом из США – 6:3. Следующая партия непросто началась для Бублика. Сразу же у его соперника был двойной брейк-поинт, однако спортсмен из Казахстана сумел сохранить свою подачу. Но в 7 гейме при счете 3:3 Эскобедо все-же сделал брейк и повел 4:3. Потом соперники взяли по гейму и в 10 гейме Эскобедо подавал на сет, однако Бублик сделал брейк и продолжил борьбу в этой партии. Дело дошло до тай-брейка, где победу праздновал Бублик. В третьем сете Бублик сделал ранний брейк, благодаря чему в итоге праздновал победу 6:3. А в четвертом сете Александр сделал брейк и в итоге праздновал волевую победу 3:1 – 3:6; 7:6; 6:3; 6:3.
В 1/32 Australian Open Бублик противостоял опытному французскому игроку Гаэлю Монфису. Француз в этом поединке добыл уверенную победу в трех партиях – 6:1; 6:0; 6:4.
А следующий турнир, который проходил в помещении на харде во французском Монпелье, для Бублика стал триумфальным. В 1/16 финала Александр противостоял голландцу Таллону Грикспуру. Бублик выиграл в двух сетах на тай-брейках. Далее спортсмену из Казахстана противостоял хозяин кортов Пьер-Юг Эрбер. В стартовой партии Бублик сделал два брейка, выиграв первый сет 6:3. Во второй партии у Бублика был двойной матч-бол, которым казахстанец воспользоваться не сумел. Этот сет закончился тай-бреком, который выиграл француз. В решающем сете Бублик показал хороший уровень тенниса, благодаря чему выиграл 6:2. Путевку в полуфинал теннисист из Казахстана оспаривал с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Первый сет остался за Бубликом 6:4. В следующей партии Роберто праздновал победу 6:2. Судьба поединка решалась на тай-брейке решающего сета, где сильнее оказался Бублик.
В полуфинале Бублик встретился с сербом Филипом Крайиновичем, которого обыграл в двух сетах – 6:4; 6:2. В финале Александр противостоял первой ракетке Германии Александру Звереву. Немец у букмекеров шел явным фаворитом этого финала, однако Бублик сумел удивить, выиграв более именитого соперника в двух партиях – 6:4; 6:3.
Потом через несколько дней после триумфа Бублик принимал участие в турнире в Роттердаме, где в первом раунде противостоял Энди Маррею. Британец выиграл в двух партиях – 7:6; 6:4.
Далее у Бублика был турнир в Дохе. Сначала Александр в двух партиях обыграл Йозефа Ковалика, а потом уступил французу Артуру Риндеркнеху. Потом Бублик в первом же раунде вылетел от Хуберта Гуркача в теннисном турнире Дубая.
Потом Бублик добыл две победы в Кубке Дэвиса, обыграв норвежцев Виктора Дурасовича и Каспера Рууда. Далее было три турнира, где в каждом из них Бублик проигрывал во втором раунде. А в следующих трех турнирах Бублик вылетал в первом же раунде.
