Они имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Люди заранее скидываются на штраф за проведение свадьбы - аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Ranking.kz сообщили, что в 2021 году 4.7 тысяч казахстанских домохозяйств имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины (чуть более 22 тысяч тенге). Численность населения, проживающего в этих домохозяйствах, составила 28.1 тысячу человек — на 8.1% меньше, чем годом ранее. Среди них 23,3 тысячи человек живут в домохозяйствах, состоящих из пяти и более лиц (82.3%), 3.4 тысячи человек — в домохозяйствах из четырёх лиц, 1.1 тысяча человек — в домохозяйствах из трёх лиц, 308 человек — в домохозяйствах из двух лиц. Самостоятельно не живёт никто. Больше всего домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы - 869 домохозяйств. Среди антилидеров Акмолинская - (789 домохозяйств) и Мангистауская (726 домохозяйств) области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.