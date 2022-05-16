Лошадь упала на машину: участников кокпара ищет полиция Алматинской области
В полицию обратился владелец пострадавшей машины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Кадр с видео krisp_almaty/Instagram
Видео появилось в социальных сетях. В описании говорится, что участники игры громили стоящие на улицах автомобили и запрещали прохожим снимать их. На кадрах видно, как одна из лошадей спотыкается и падает на капот автомобиля. Там же оказывается туша козла.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что видео снято 15 мая в Каскелене.
- Проведение кокпара было не согласовано с районным акиматом. Факт официально зарегистрирован в Карасайском районном управлении полиции. Также в районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара, - рассказали в ведомстве.
Стражи порядка устанавливают организатора игры и её участников для привлечения к ответственности.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!