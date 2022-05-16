Туши обнаружили сотрудники управления рыбной инспекции 14 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На берегу Каспия продолжают находить туши мёртвых тюленей Фото: Минэкологии РК В Мангистауской области продолжают находить туши мёртвых тюленей. 14 мая в прибрежной зоне на территории от мыса «Урдюк» до местности «Баутинская коса» обнаружено 64 мёртвых тюленя и пять неживых особей осетровых видов.
- Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период, - сообщили в комитете рыбного хозяйства.
С места взяты пробы воды и воздуха. 27 апреля в ходе обследования побережья Каспия в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружены 94 туши мёртвых тюленей. Минэкологии тогда заявляло, что из-за сильного разложения тушек не получается взять пробы тканей для лабораторных исследований. Предположительные причины гибели животных озвучат в течение месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.