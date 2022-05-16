– Мы решили перепроверить и сдали дополнительные анализы, после которых врачи выставили диагноз эмбриональная рабдиоскаркома мягких тканей, злокачественная опухоль. Наш мир рухнул, до последнего мы отказывались верить в это. Решили поехать в Алматы, в Центр педиатрии. Сейчас супруга с сыном находятся там. Шишку на руке вырезали, результаты гистологического исследования подтвердили страшный диагноз, - рассказал отец Маулена Ербулат Назаргалиев.

– Сын находился в реанимации около четырёх суток. Ему было настолько плохо, что он плакал 24 часа в сутки, хватался за голову и не успокаивался. Волосики начали выпадать. Мне как отцу очень тяжело видеть такие страдания сына. Наши врачи лечат всех детей по единому протоколу, не учитывают индивидуальные особенности ребёнка. После терапии мы могли потерять его, поэтому отказались от третьего курса химиотерапии. 19 мая предстоит четвёртый. Молим Всевышнего, чтобы сын хорошо его перенёс, - говорит Ербулат.

– Мы даже думать не хотим о плохом. Оказывается, каждый день десятки детей с раком умирают, не выдержав химиотерапии. Такого никому не пожелаю. Единственное, чего мы хотим - это спасти нашего малыша. Моё сердце обливается кровью, как только представлю, какие страдания ему приходится переживать каждый день. Я просто не имею права сидеть сложа руки. Обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой протянуть руку помощи нашей семье. Без вас мы не справимся. Нет ничего хуже, чем знать, что жизнь и здоровье ребёнка зависят от денег, которых нет, - говорит Ербулат Назаргалиев.

Маулен Джанбулат до марта этого года был обычным малышом - учился ползать, с интересом разглядывал окружающих и радовал близких своими достижениями. Он третий, самый младший ребёнок в семье. Однако два месяца назад родители заметили у него небольшое уплотнение на ручке и немедленно обратились к врачам. Местные медики поставили диагноз саркома (общее название злокачественных опухолей, которые образуются из разных типов соединительной ткани - прим. автора).Мужчина говорит, что малыш очень плохо перенёс два курса химиотерапии, после последнего даже оказался в реанимации. Состояние ребёнка усложнилось тем, что появилось внутричерепное давление и судороги.После четвёртого курса родители Маулена решили везти сына в клинику Istinye в Турции, врачи которой рекомендовали малышу проведение дополнительных исследований, шесть сеансов химиотерапии, резекцию опухоли и 30 сеансов лучевой терапии. Стоимость всего лечения составила 40 миллионов тенге. Для среднестатистической казахстанской семьи это баснословная сумма, собрать которую самостоятельно они не могут. Работает лишь глава семейства, а мама Маулена находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком.На сегодня семье удалось собрать около 2,5 миллиона тенге, не хватает ещё 37,5 миллиона тенге. Папа Маулена подчеркнул, что в эту сумму не входят расходы по перелёту, проживанию, но и стоимость препаратов для реабилитации. Все, кто хочет помочь семье могут, перечислить средства по номеру +7 701 118 9000 в АО Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями Маулена. Номер карты: 4400 4301 9547 1674. Номер Счета: KZ52722C000017298977.