- Варварски сняли бюст. Куда и для чего его отправили – неизвестно. Люди всегда раньше тут отдыхали, сквер с бюстом Доспановой был достопримечательностью города, - говорят жители близлежащих домов.

Как-то так поступили с бюстом именитой летчицы в Атырау Сквер с бюстом Хиуаз Доспановой - известной лётчицы, участницы Великой Отечественной войны, появился под центральным мостом в 2010 году. Место отдыха сразу полюбилось горожанам. Но на минувших выходных жители испытали шок, увидев на месте бюста торчащие штыри.Сейчас от бюста осталась лишь стойка с QR кодом и надписью «Объект историко-культурного наследия охраняется государством». Редакция «МГ» отправила запрос в горакимат с вопросом, что будет на месте бюста. Но ответ мы до сих пор не получили. Однако атырауские «детективы» провели собственное расследование и нашли бюст лётчицы. Оказалось, что культурный объект перенесли на территорию школы имени Х. Доспановой, что на Первом участке. Бюст торжественно презентовали 14 мая на мероприятии по случаю 70-летия основания школы и 100-летия лётчицы. На нём присутствовал её сын Ерболат Амиров. Uv-l7QdMypg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.