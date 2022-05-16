- К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тысяч тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге, - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в последнее время участились жалобы граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населённых пунктов. Надзорный орган провёл проверку и выявил 43 нарушения.По данным космического мониторинга, ежегодно в населённых пунктах образовываются до девяти тысяч незаконных полигонов. Только в Алматы обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов. Сейчас стихийные свалки ликвидированы. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностных лиц профильного министерства. Бюджет пополнили 33 млрд тенге экологического ущерба и 12 млрд административных штрафов.