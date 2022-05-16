– Животные пришли к хлеву, в этот момент их ударило током. Всё по вине электриков, которые вовремя не ремонтируют линии электропередач. Вся эта линия находится в аварийном состоянии. Хозяин близлежащего дома не раз говорил, что столбы в любой момент могут упасть, даже привёз цемент, чтобы их укрепили. Но никто не послушал. В марте эта линия уже падала, и вот спустя два месяца история повторилась, - говорит автор видео.

– Инцидент произошёл между зимовками Телятов и Камыстыкол, что находятся в 12 километрах от села Пятимар. От сильного ветра упали две опоры линии электропередач, в следствие чего от удара током погибли пять коров, которые паслись неподалеку. Коровы все чипированы, со своими метками. На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация, - говорит Хайрелов.

– В прошлом году вроде начали ремонтировать, надеемся, что в этом году работы продолжатся. Заявки подает не акимат, линии и опоры находятся на балансе районной энергосети, - заключил Жаксылык Хайрелов.

Инцидент произошёл вечером 10 мая в Пятимарском сельском округе Жангалинского района. В распространяемом видео говорится, что пять коров погибли от поражения электрическим током, источником которого стали упавшие столбы.Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов подтвердил, что линии электропередач действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены ещё в 1950-ых годах.Сельским аким подчеркнул, что подобные случаи в будущем могут повториться, и не раз. Причина тому - изношенность линий электропередач и опор не только в отдалённых населенных пунктах, но и в самом селе.В прошлом году из-за сильного ветра упали восемь столбов с селе Пятимар. Однако заменять их не стали.