- Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстана. Всего изъято порядка 106 тысяч контрафактных автозапчастей, - рассказали в АФМ.

Изображение с сайта Pixabay В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматы ликвидировали склад контрафактных автозапчастей с товарными знаками Toyota, Lexus, Honda и Hyundai на 1,8 млрд тенге.Дело уже рассматривается в суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.