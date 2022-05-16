Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото: ДЧС Алматинской области Оползень сошёл в 12:10 15 мая в Текели, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области. По предварительным данным, объём грязевой массы составил четыре тысячи кубометров. Он разрушил частный жилой дом, затоплен один дом и четыре дворовых территории. Очевидцы сообщали, что в разрушенном доме была пятилетняя девочка. Её поиски вели более ста человек. В 18:15 служебный пёс ДЧС по кличке Багира обнаружил под завалами тело ребёнка. Спасатели назвали предварительные причины схода оползня: долгий дождь и возможное переувлажнение грунта в результате повреждённой водопроводной трубы. Момент схода попал на видео.Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в своёмвыразил соболезнование семье погибшей девочки. Он написал, что пострадавшим предоставят жильё и помощь.