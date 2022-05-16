В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что в связи с проведением взрывных работ, на участке дороги Сарыозек – Коктал (45 - 86 километры) с 9 до 17 часов 16 мая закрыто движение для всех видов авторанспорта. Спасатели просят жителей заранее корректировать свой маршрут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.