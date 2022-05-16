Выдача льготного автокредита стартовала в Казахстана
В Казахстане утвердили условия льготного автокредитования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана.
По данным Мининдустрии, кредитование легковых автомобилей банками второго уровня будет осуществляться на следующих условиях:
ставка вознаграждения 4%;
сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;
срок финансирования не более 7 лет;
первоначальный взнос от 0%;
стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.
- В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у банка второго уровня для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заёмщика. Также предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заёмщика не более одного раза в течении двухлетнего периода, - пояснили в Минэкологии.
Условия для лизингополучателей по приобретению автобусов будут следующими:
ставка вознаграждения 0,01%;
срок лизинга до 7 лет;
первоначальный взнос от 0%.
Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщал, что льготное автокредитование стартует с 16 мая.
