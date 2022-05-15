По данным РГП "Казгидромет", 16 мая на севере, востоке и юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем 19 градусов тепла, ночью +11. Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области - гроза, град. Ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, днем +20 градусов, ночью +12. Гроза и пыльная буря ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду синоптики прогнозируют и в Атырауской области. Днем здесь ожидается 23 градуса тепла, ночью +15. В Алматинской области ожидается гроза и ветер. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. г