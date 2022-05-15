- Водители этих машин нарушили правила дорожного движения: превышение скорости, невыполнение требований дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Так, 3 мая сотрудники ЦОУ через поисковую систему "Interceptor" выявили автомобиль ВАЗ-2114, зарегистрированный в РФ с 14 неоплаченными штрафами на сумму 245 145 тенге, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента полиции Атырауской области, с 1 по 7 мая сотрудниками Центра оперативного управления УП г. Атырау выявлено 37 автомобилей со штрафами на общую сумму 2 миллиона 796 тысяч тенге.Это авто вместе с другими должниками был остановлен патрульными полицейскими и отправлен в соответствии со статьей 785 КоАП РК на специальную стоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.