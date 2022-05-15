Такой тариф будет если платить за проезд наличными, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Презентованный накануне новый автобус сошел с линии в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ"   Летом прошлого года в Уральске началось электронное билетированиеза проезд в общественном транспорте. Сейчас оплатить проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт могут пассажиры всех городских маршрутов.  Тогда же власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку. Однако в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа. Как стало известно на этой неделе дифференцированный тариф в автобусах все же решено вводить - инициативу властей поддержали на заседании Общественного совета. Это вызвало недовольство горожан.
- В прошлом году на городских маршрутах была внедрена электронная система оплаты проезда, которая преследовала цель — создание комфортных условий для оплаты проезда горожанам, а также повышение экономической эффективности работы пассажирского транспорта, получение дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет. В настоящее время начата работа по введению дифференцированного тарифа на общественный транспорт. Отметим, что тариф останется прежним — 80 тенге – при безналичном расчете, а при наличном – 150 тенге, - опубликовал пояснение аким Уральска Миржан Сатканов на свой странице в Instagram.
Существуют несколько способов электронной оплаты: 1. Через транспортную карту, которую можно приобрести в различных частях города; 2. Через банковскую карту; 3. С помощью QR-кода через приложение «Avtobus», которое можно установить через Play Market или App Store. - Как показывает практика, большинство горожан пользуются телефонами при оплате проезда в автобусе. Уральцев волнует вопрос, как будут оплачивать проезд пожилые люди? Для удобства пожилых людей существует транспортная карта, пользование которой не вызовет у них особых трудностей, в ближайшем будущем рассматривается вопрос о продаже таких карт в самих маршрутных автобусах. Хочу обратить еще раз внимание, что только при наличной оплате тариф составит – 150 тенге, это и есть дифференцированный тариф, который повысит привлекательность электронных платежей среди пассажиров.  Дифференцированный тариф введен в ряде городов нашей страны. Это способ избежать теневой экономики. Кроме того, в бюджет поступит больше средств, чем раньше, в результате чего можно будет развивать пассажирские перевозки и сократить субсидий для пассажироперевозчиков из бюджета города. Поэтому призываю горожан проявить понимание и поддержать новую систему, - пишет аким. В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте Уральска повышался в 2017 году с 60 до 80 тенге.  