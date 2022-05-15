- В приложении «Kaspi gold» реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. (…) Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета, - напомнили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства труда и социальной защиты населения РК, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении «Kaspi gold», не соответствует действительности.Казахстанцев попросили не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников и напомнили об ответственности за распространение ложной информации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.