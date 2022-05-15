- В приложении «Kaspi gold» реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. (…) Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета, - напомнили в ведомстве.Казахстанцев попросили не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников и напомнили об ответственности за распространение ложной информации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
