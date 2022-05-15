Небольшие бабочки лезут и в лицо, и в автомобили, и мешают растениям, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  1S8gDXpJEn8?feature=share Вот уже третий день в Атырау нет отбоя от мелких бабочек. Особенно их много в местности, где обилие зелени. По словам агронома-энтомолога Нурзили Абдуловой, это луговые мотыльки, от которых нет никакой пользы.
- В Атырау их давно не было видно. А этот год оказался благоприятным для них, - отметила энтомолог.
Эколог Галина Чернова отметила, что в нефтяной столице просто взрыв численности лугового мотыля, по всей видимости, кормовая база хорошая и есть с чего размножиться. Энтомолог посоветовала пока наблюдать за мотыльками. Тем временем, огородники опасаются: луговые мотыльки - многоядные вредители. Отметим, что нашествие лугового мотылька наблюдалось в августе прошлого года в ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА