По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 14 мая около 22:30 в селе Дарьинское района Байтерек ушёл из дома и не вернулся ребенок 2010 года рождения. Пятиклассник ушел встречать коров. Телефона с собой у мальчика не было. На поиски школьника были привлечены сотрудники Приурального отдела полиции, военнослужащие погранзаставы ПС ДКНБ и сотрудники Пожарной части п. Даринск.
- В 5 часов утра мальчика нашли сотрудники полиции. Живой и невредимый. Он уснул в сеновале сарая у себя дома, - сообщили в полиции.
Отметим, что очень прошлого года похожий случай уже происходил в районе Байтерек. Тогда 9-летний мальчик также уснул на сеновале соседей в селе Зеленое.  