Второй год подряд уральцы могут вносить свои предложения по благоустройству города, передает портал "Мой ГОРОД".  Амфитеатр появится в Уральске А это эскиз амфитеатра, который выиграл голосование в прошлом году По информации пресс-службы акимата Уральска, прием предложений на проект "Бюджет народного участия" начнется 18 мая и продлится до 6 июня на сайте акимата uralsk.gov.kz. Предложения должны быть по восьми направлениям: - озеленение территории, - обустройство тротуаров - строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, - создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны), - ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен, - ликвидация свалок, - установка и ремонт беседок, скамеек, урн, детских площадок и мест отдыха для взрослых в местах общего пользования, - установка тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей на дворовых территориях и в местах общего пользования. В одной заявке должен быть всего один проект для места общего пользования. Далее совет при акимате в течение 15 дней рассмотрит все заявки на техническую возможность, целесообразность реализации того или иного проекта. Заявки, которые будут соответствовать требованиям, разместят на сайте акимата для голосования горожан. Отметим, что в прошлом году уральцы проголосовали за строительство амфитеатра за театром им.А. Островского и тротуара по улице Айталиева.  