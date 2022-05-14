По данным РГП "Казгидромет", 15 мая на юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха +20 градусов днем и до 11 тепла ночью. В Мангистауской области синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер южный, юго-восточный, на юге, востоке с порывами до 23 м/с. Днем +22 градуса, ночью +15. На севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе, севере области гроза. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла, ночью до +12. Переменная облачность, погода без осадков ожидается в Атырау. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут 14 тепла. Дождь, гроза и сильный ветер синоптики прогнозируют и в Алматы. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.