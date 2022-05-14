С 16 по 20 мая воды не будет в контурах улиц Стахановская — Ганибет — Буденного — Станкевича и 13-й микрорайон.

С 16 по 27 мая - в контурах улиц Клары Цеткин — Днепровская — Спасская — Урицкого.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о планом отключении горячей воды в ряде домов и зданий Турксибского района.Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.