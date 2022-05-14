Проект благоустройства уже готов и прошёл экспертизу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Жильцы домов, расположенных по улице Гагарина 113, 113/1, 113/2, 113/3, Ружейникова 7, рассказали, что ждут благоустройства двора более пятнадцати лет. За последние три года они успели зарегистрироваться на сайте акимата города для подачи заявки на благоустройство, активно участвовали в разработке проектно-сметной документации и согласовали её с местными жителями. В прошлом году проект прошёл техническую экспертизу. Бюджет составил 83 миллиона тенге. В этом году они ждали его утверждения, но, к сожалению, депутаты проект не поддержали. Однако этот двор пытались благоустроить по другому проекту, который устарел, но жители не согласились. В акимате Уральска рассказали, что проект, который был согласован с жителями многоэтажек, создали до программы комплексного благоустройства. Сейчас проект уже прошёл экспертизу и его благоустроят, как только выделят деньги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Жители пяти многоэтажек в Уральске просят благоустроить двор. Им ответили в акимате
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Кристина Кобина
editor