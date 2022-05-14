Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск, светофорные объекты в городе на протяжении нескольких лет обслуживало ТОО «Жайык Жарыгы». В начале апреля 2022 года договор в обоюдном порядке был расторгнут за невыполнение предприятием в полном объеме обязательств по содержанию объектов. - Временно до определения подрядчика договор заключен с ТОО «ОралДорТрансСервис» по удовлетворительному содержанию светофорных объектов на территории города, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Альберт Бекмухамбетов. По словам специалиста, в Уральске после обильных дождей перестали работать восемь светофоров. Выяснилось, что часть объектов изношена. Так, на пяти светофорах из-за попадания влаги сгорела плата, еще два остались без питания от горсети. Один светофор (на улице Айткулова) был поврежден в результате ДТП. Вчера, 13 мая, шесть светофоров были починены, еще на двух продолжались восстановительные работы. Через два месяца ориентировочно должен состояться конкурс, который определит подрядчика для обслуживания светофорных объектов в Уральске сроком на два года. Всего в городе на сегодняшний день насчитывается 121 светофор. ТОО «Жайык Жарыгы» было создано в результате реорганизации ГКП «Горсвет» в 2006 году. В 2017 году предприятие было передано в частную собственность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.