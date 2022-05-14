– До конца этого года планируется отремонтировать свыше 200 километров автомобильных дорог в 37 населенных пунктах. Сейчас ведутся работы по реконструкции 87 километров дорог областного значения Индер - Карабау. К настоящему времени реконструировано 31,5 километра названной дороги. Наряду с этим осуществляется капитальный ремонт автодороги Ганюшкино - Приморье - Утеры - Котяевка, – сказал Кабдыгали. Также, по его словам, разрабатываются проекты среднего ремонта подъездной дороги к селу Тайсойган в Кызылкогинском районе, автомобильной дороги 7 разъезд - Асан - Азгир - Балкудук - Суюндук и капитального ремонта автодороги Миялы - Ойыл. По его словам, в этом году ведется реконструкция внутрисельских подъездных дорог и пешеходных путей в селах. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Атырау Ержан Кайноллаев рассказал, что в целях предотвращения заторов на дорогах в этом году будут реконструированы автомобильные дороги пяти улиц города общей протяженностью 21,1 километра. Как заявил Ержан Хайноллаев, на сегодняшний день ведутся дорожно-строительные работы на 2,8 километра улицы М. Ауэзова и на отрезке в 5,7 километра участка мкр Балыкши - Зарослый. – В этом году в микрорайонах Еркинкала-2, Зарослый-1, Ракуша, Балауса и других ведутся работы по асфальтированию 230 улиц общей длиной 135,8 километра, – сообщил Хайноллаев. По его совам, в скором времени начнется ямочный ремонт на 25 тысячах квадратных километрах дорог.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.