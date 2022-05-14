Его циркуляция выявлена в 12 регионах Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что ПЦР-скрининг в апреле и мае показал циркуляцию варианта «Омикрон» во всех регионах страны. В 36,7% проб выявлен вариант «Стелс-Омикрон», он циркулирует в 12 регионах республики. Также незначительная часть заражённых переносила вариант «Дельта».
- Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца. Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации и ревакцинации против COVID-19, - отметили в ведомстве.
Согласно последнему постановлению главного санврача, ревакцинацию можно пройти через шесть месяцев после курса вакцинации. В стране доступны три вида вакцин: Pfizer, Sinopharm и QazVac. Стелс-омикрон в мире выявили в ноябре 2021 года. Согласно заявлению ВОЗ, он передаётся в полтора раза быстрее, чем омикрон. На начало апреля циркуляцию стелс-омикрона выявили в 109 странах мира. Крупная вспышка заражений была зарегистрирована в Китае, тогда в Шанхае объявили полный локдаун. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.