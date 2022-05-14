Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителя Курмангазинского района осудили за оскорбление представителя власти, сообщили в Атырауском областном суде. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. Приговором суда он признан виновным, и с учётом его раскаяния, подвергнут штрафу в размере 61 260 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.